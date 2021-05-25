Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti

Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası full contact kategorisi 60 kiloda üçüncülüğe ulaşan Sivaslı sporcu Ömer Ufuk Şimşek, milli takıma gitmeyi hedefliyor.

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası full contact kategorisi 60 kiloda üçüncülüğe ulaşan Sivaslı sporcu Ömer Ufuk Şimşek, milli takıma gitmeyi hedefliyor.

Sivas'ta yaşayan 25 yaşındaki Ömer Ufuk Şimşek, 2011 yılında kick boksa başladı. Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Şimşek, yoğun bir tempo ile antrenman yaparak sayısız dereceler elde etti. Ömer Ufuk, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 60 kiloda üçüncülük elde etmenin sevincini yaşadı.

Başarısının gururunu yaşayan Şimşek, milli takıma girmek için yoğun bir tempoda çalışmasını sürdürüyor.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim"

Ömer Ufuk Şimşek, Antalya'da yapılan müsabakaya çok iyi hazırladığını söyleyerek, azimle çalıştığını ifade etti. Şimşek, "Müsabakalara çok iyi hazırlandık. 3-4 ay çok iyi hazırlık dönemimiz oldu, kendi salonumuzda kamp yaptık. Müsabakaya 60 kiloda Full Contact'ta büyük erkeklerde katıldım. Zorlu rakiplerim vardı. Buna rağmen ülkemizi ve Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettim Antalya'da. 3. oldum. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Temmuzda Gaziantep'te yapılacak. Buna hazırlanıyorum ve orada şampiyonluğu hedefliyorum. Hedefim milli takım. Bu düşünceyle çalışmalarıma en hızlı şekilde devam ediyorum" dedi.

"Hedefim milli takım"

Hedefinin milli takıma gitmek olduğunu belirten Şimşek, "Milli takım herkesin hedeflediği bir yerdir. Benim de hedefim milli takım olduğu için ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Gelecek nesillere iyi bir örnek olabilirsek ne mutlu bize. Genç kardeşlerime spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Sporun her türlüsünü tavsiye ederim. Bizim yaptığımız branş gerçekten zorlu bir branş. Gençlere disiplini ve özgüveni sağlıyor. Hedef koyduran bir spor. Spor yapmak gerçekten bütün kötülüklerden uzak tutuyor insanları" diye konuştu. - SİVAS

Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti
Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti
Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti
Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti
Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Prens Harry Ebru Gündeş
Spor Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivaslı sporcu gözünü milli takıma dikti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 11:46:46. #1.13#

title