Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali görüntülendi

05.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:24

Sivasspor'a ev sahipliği yapan 27 bin 532 kapasiteli Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu çimlerinin daha kaliteli olması için özel bir cihazla her gün suni güneş ışığı veriliyor.

"YEŞİL SAHALARIN SOLARYUMU"

Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle Yeni 4 Eylül Stadyumu zemininde zarar gören ve güneş ışınlarının futbol sahasının her bölgesine eşit oranla gelmemesi nedeniyle Sivas'a getirilen ve turuncu renk yayması nedeniyle 'Yeşil Sahaların Solaryumu' olarak adlandırılan suni güneş ışığı panelleri, çimleri bakıma alarak zeminin kalitesini daha da artıracak.

YETERİNCE UZAMAYAN ÇİMLERİN OLDUĞU BÖLGELER TESPİT EDİLİYOR

Stadyumda güneş ışığını az alan ve kökleşme sürecinde yeterince uzamayan çimlerin olduğu bölgeler tespit edilerek, bu bölgelere, suni güneş ışığı üreten aletler yerleştirilerek belirlenen oranda ışık veriliyor. Suni ışık verme çalışmaları zeminin istenilen kaliteye gelene kadar devam edecek.

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