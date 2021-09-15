Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi - Haberler Spor
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Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

DG Sivassporlu futbolcular, Sivas Valiliği Tarihi Valilik Binası'nda bulunan ve Sivas'ı anlatan şehir müzesini gezdi.

DG Sivassporlu futbolcular, Sivas Valiliği Tarihi Valilik Binası'nda bulunan ve Sivas'ı anlatan şehir müzesini gezdi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tarihi Valilik Binası içinde oluşturulan, kentin tarihine, geleneklerine ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan, bölgenin en önemli müzelerinden Sivas Şehir Müzesine, kırmızı-beyazlı futbolcular ziyarette bulundu. Futbolculara teknik direktör Rıza Çalımbay ile kulübün as başkanı Faruk Taşseten ve yardımcı antrenör eşlik etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, müze hakkında futbolculara bilgiler vererek tek tek materyalleri tanıttı. Müze hakkında bilgi edinen futbolcular, bol bol fotoğraf çekti. Gezi toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SİVAS

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi

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Haber: Sivas Valisi Ayhan, Sivassporlu futbolculara şehir müzesini gezdirdi - Haberler Spor
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