Sivas Belediyespor'un sağlık sponsoru Medicana Hastanesi oldu Medicana Sivas Hastanesi, TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'a yeniden sağlık sponsoru oldu.

Medicana Sivas Hastanesi, TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'a yeniden sağlık sponsoru oldu.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ve Kurumsal İletişim Müdürü Yakup Bayat, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ile bir araya gelerek, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

İmza töreninde konuşan Demiray, "Kulüp başkanımız Hakan Genç'i ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de sponsorluk anlaşmasını imzalamak için bir araya geldik. Belediyespor Sivas'ı başarı ile temsil eden profesyonel bir kulüp. Geçen senelerde olduğu gibi yine bu sene de Medicana Sağlık Kurumu olarak sağlık alanında sponsor olduğumuz için memnunuz" dedi.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray'a teşekkür ederek, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA