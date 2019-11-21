Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'a çalışıyor

21.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:57

TFF 2. Lig temsilcilerinden Sivas Belediyespor'da ligin 14. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor maçının hazırlıkları devam ediyor.



Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.



Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Antrenmanda Sivas Belediyespor'un kalecileri; Hayrullah Mert Akyüz, Sercan Yılmaz ile Abdulkadir Koç kaleci antrenörü Ahmet Uslu nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Sivas Belediyespor, İstanbul temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Sivas Belediyespor ile Tuzlaspor 24 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabaka saat 12.30'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA