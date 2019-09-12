Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor

12.09.2019 09:29

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun üçüncü haftasında sahasında konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik direktör Namık Altunsoy ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.



Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Antrenmanda Sivas Belediyespor'un kalecileri; Hayrullah Mert Akyüz, Sercan Yılmaz ile Abdulkadir Koç kaleci antrenörü Fatih Rüştü Dönmez nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı.



Sivas Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grubun 3. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelecek. 15 Eylül Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabaka saat 15.30'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA