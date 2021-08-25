Sivas Belediyespor Hentbol Takımı idmanlara başladı
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Sivas Belediyespor Hentbol Takımı idmanlara başladı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı idmanlara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde Sivas'ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bu sezon Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde Sivas'ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Antrenör Doğan Ardahanlı nezaretinde salonda yapılan idman açma-germe hareketleri ile başladı. Daha sonra fitness çalışmaları yapan sporcular, topla yapılan çalışmalarla günü tamamladı.

Antrenman sonrası, Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık, teknik heyet ve sporculara tatlı ikramında bulanarak başarı dileklerini iletti. Antrenör Doğan Ardahanlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Spor Müdürümüz Davut Aşık'a nazik ziyaretlerinden ve ikramlarından dolayı teşekkür ederiz. Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Sivas Belediyespor'a yakışır bir şekilde lige hazır olacağız" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı idmanlara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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