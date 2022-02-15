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Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta sahasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta sahasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Çorum FK ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Çorum maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Sivas, Spor, Haberler

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