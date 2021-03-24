Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu
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Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu

24.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:21
Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu

Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 mağlup ederek, CEV Challenge Kupası şampiyonu olan Sistem9 Yeşilyurt, kupasını aldı.

Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 mağlup ederek, CEV Challenge Kupası şampiyonu olan Sistem9 Yeşilyurt, kupasını aldı.

CSM Volei Alba'yı iki final maçında da 3-0'lık setlerle deviren Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu. Burhan Felek'te oynanan mücadelede Yeşilyurt, ilk iki seti alarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Yeşilyurt'a kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verirken, mücadelenin en değerli oyuncusu da Alexia Loan seçildi.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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