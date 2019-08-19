Sırp hentbolcu Jevtic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor

19.08.2019 13:20

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Güneysuspor'un Sırp oyuncusu Uros Jevtic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istediğini söyledi.

Bu sezon Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Güneysuspor'da, yeni sporcular için imza töreni düzenlendi.

Belediye toplantı salonundaki törende, Ürdünlü Khaled Ebu Hasan, Rus kaleci Edvard Maksudov, Ufuk Çalışkan, Zeki Tepekurdu, Samet Kamberoğlu, Volkan Çalışkan ve takımıyla yeniden anlaşma sağlayan Sırp Uros Jevtic sözleşme imzaladı.

Güneysu Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Rıfat Özer, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019-2020 sezonunda yeni transferlerin güzel başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig'de başarılı olmayı hedeflediklerini dile getiren Özer, "Güneysuspor'un hentbol başarıları ortada. Bunu daha ileri taşımak istiyoruz. İnşallah bu yıl yeni başarılar yazacağız. Arkadaşlarımız elinden geleni yapacak. Biz de onlara gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Özer, ligde ve Avrupa'da olmak istediklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Hedefimiz ilk dörde girip Avrupa kupalarına katılmak. Sporda Türkiye'de bir daralma var. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. İnşallah hedeflediğimiz noktaya ulaşırız. Lig takvimi açıklanmadı. Takım sayısı az olması nedeniyle maç sayısı düşecek. Play-off sisteminde bir lig bekleniyor."

Sporcu görüşleri

Ürdünlü Ebu Hasan ise Rize'yi doğaya olan sevgisinden dolayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Geçen sezondan takım arkadaşlarım burada. Buraya yüzde 100 kendimi vereceğim. Cumhurbaşkanı'nın ilçesinde görev yapacağım için mutluyum. Onur duyuyorum." diye konuştu.

Sırp oyuncu Uros Jevtic ise 2 yıldır Güneysuspor'da görev yaptığını kaydederek şunları söyledi:

"Takım olarak Güneysu'da olmaktan çok mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımız ve ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve tanışmak istiyoruz. Hafta sonu Güneysu'daki evine geleceğini duyduk. Kendisi ile tanışmak istiyoruz. Kendisini bizim bir maçımızı izlemeye davet ediyoruz."

Hedeflerinin Avrupa olduğunu aktaran Jevtic, "İnşallah bunu başarırız ve herkesi sevindiririz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA