Sırıkla atlamada Ersu Şaşma'dan tarihi başarı
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Sırıkla atlamada Ersu Şaşma'dan tarihi başarı

Sırıkla atlamada Ersu Şaşma'dan tarihi başarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk atletizminde sırıkla atlama branşında üst üste başarılara imza atan Ersu Şaşma, bu kez de Avrupa Şampiyonası seviyesinde kürsüye çıkan ilk isim oldu.

Türk atletizminde sırıkla atlama branşında üst üste başarılara imza atan Ersu Şaşma, bu kez de Avrupa Şampiyonası seviyesinde kürsüye çıkan ilk isim oldu. Şaşma, Tallinn'de Avrupa U23 Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Avrupa U23 Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın madalyalarına bir yenisini de Ersu Şaşma ekledi. 21 yaşındaki olimpiyat yolcusu Türkiye rekortmeni, 5.60'lık derecesiyle sırıkla atlama finalinde Norveçli Sondre Guttormsen ile birlikte üçüncülüğü paylaştı. Yarışmaya başladığı 5.50 ve 5.60'ı ilk hakkında geçen, 5.70'teki üç denemesinde ise başarılı olamayan Ersu, müsabaka sonunda Türk atletizm tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Ersu, böylece Türk atletizm tarihinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde kürsüye çıkma başarısı gösteren ilk sırıkçı olarak tarihe geçti.Şampiyonanın üçüncü gününde 200 metre kadınlar finalinde yarışan Mizgin Ay 23.74 ile Avrupa sekizincisi olurken, disk atma finalinde yarışan Osman Kul, 53.04'lük derecesiyle 12. sırayı aldı. 


- Şaşma
Sırıkla atlamada Ersu Şaşma'dan tarihi başarı
Sırıkla atlamada Ersu Şaşma'dan tarihi başarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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