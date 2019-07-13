Sinopspor'da Maradona dönemi

Uzun yıllar yeşil sahada top koşturduktan sonra 2005 yılında futbolculuktan emekliye ayrılan ve antrenörlüğe başlayan Maradona lakaplı Ercan Kaya, Sinopspor Teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Kaya, kulüp binasında Başkan Ayhan Özhan ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde kendisini mor-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Yeni antrenör Kaya, hedefinin Sinopspor'u ilk etap da 1. Amatör Küme şampiyonu yapmak, sonrasında Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) taşımak olduğunu belirtti. Kaya sözleşmesini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Sinop'un çocukları ağırlıklı bir takım oluşturup birkaç dışarıdan ekleme ile de güçlü bir Sinopspor'u oluşturmak ana hedefimiz. Benim hocalık yaptığım takımda babamın oğlu da olsa bu formayı hak eden oynar. İyi bir ekip ruhu ile hareketle yola çıkacağız ve sezon sonunda da inşallah BAL'a yeniden kavuşmuş bir Sinopspor olacaktır. Sinopspor'a gönül vermiş herkesin izlerken zevk alacağı bir oyun takımı oluşturacağız. Almış olduğum sorumluluğun bilincindeyim bu inanç ile görev yapmaya çalışacağım. Bana inanıp güvenen Sinopspor yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Yöneticileri, futbolcuları ile uyum içerisinde yeşil sahalarda güzel oyunu ile adından söz ettirecek bir Sinopspor'u izlemeye herkes hazırlıklı olsun" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA