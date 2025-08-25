Singo kimdir? Singo kaç yaşında, mevkisi ne?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre taraflar; 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay konusunda uzlaşmaya vardı. Türk basınında çıkan haberlere göre ise oyuncunun yıllık kazancının yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Peki, Singo kaç yaşında, mevkisi ne? Singo kimdir?

RONAN CAROFF'TAN SİNGO YORUMU

Transfermarkt Fransa editörlerinden Ronan Caroff, Singo'nun Galatasaray'a önemli katkılar sunabileceğini belirtti. Caroff, 2024/25 sezonunda başarılı bir performans sergilemesine rağmen yeni sezonda Monaco Teknik Direktörü Adi Hütter'in tercihlerinde geriye düştüğünü hatırlattı. Deneyimli teknik adamın, savunmada yeni transfer Eric Dier ve genç oyuncu Christian Mawissa'ya daha çok şans tanımasıyla birlikte Singo'nun ayrılığının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Caroff, oyuncunun öne çıkan yönlerini şu şekilde özetledi:

• Fiziksel gücü, sürati ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor.

• Monaco'da ağırlıklı olarak stoper oynasa da, Torino döneminde sağ bek olarak görev yapmıştı.

• Fildişi Sahili Milli Takımı'nda düzenli olarak sağ bekte forma giyiyor.

• Atletizmi ve oyun bilgisi sayesinde ön liberoda da oynayabilecek çok yönlülüğe sahip.

Son olarak Caroff, "Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray için sadece savunma hattını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda çok yönlülüğü sayesinde teknik ekibe büyük bir taktiksel esneklik katar" yorumunda bulundu.

SİNGO KİMDİR?

Wilfried Stephane Singo, 25 Aralık 2000'de Fildişi Sahili'nde dünyaya gelmiştir.

1.90'lık fiziğiyle dikkat çeken genç oyuncu, hem sağ bek hem de stoper mevkiilerinde görev alabilmektedir.

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 karşılaşmada sahaya çıkan Singo, bu süreçte 3 gol atıp 3 de asist yaparak takımına katkı sağlamıştır.