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Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2 buçuk yıllık anlaşma imzaladı.

Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2 buçuk yıllık anlaşma imzaladı.

Antayaspor, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala kadrosunu Sinan Gümüş ile güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.

Daha önce Antalyaspor'da kiralık olarak forma giymiş olan Sinan Gümüş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Antalyaspor, Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Spor, Haber

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