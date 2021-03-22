Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü
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Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü

22.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:21

1-1 biten Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erol Bulut ile yollarını ayıracağını ifade eden Sinan Engin, "Şu an gelen bilgiye göre Löw Fenerbahçe ile anlaşmış" dedi. Sinan Engin ayrıca, Beşiktaş'ın 6 hafta sonra şampiyonluğunu ilan edeceğini öne sürdü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, maçın son bölümlerine kadar skoru 1-0'da tuttu ancak Fenerbahçe, bitime dakikalar kala 1-1'i bulmayı başardı. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin sayısı ise 88. dakikada Ozan Tufan attı.

Sinan Engin, Beyaz TV'de derbiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı;

''Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş camiasına söylüyorum. Karamsarlığa kapılmayın. Beşiktaş çok iyi ve güçlü bir takım. En fazla 6 hafta sonra şampiyonluğunu ilan eder Beşiktaş. Sen şampiyon olacaksın Sergen Yalçın."

"EROL BULUT'UN İSTİFASI İSTENECEKTİ"

Derbi beraberliğine üzülmedim. Beşiktaş'ın şampiyon olacağını biliyorum. Yoksa lig erken bitecekti. F.Bahçe dağılacaktı. Erol Bulut'nun istifası istenecekti"

"FENERBAHÇE LÖW İLE ANLAŞTI"

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erol Bulut ile yollarını ayıracağını ifade eden Sinan Engin, "Şu an gelen bilgiye göre Löw Fenerbahçe ile anlaşmış. Alman basınından haber geldi. Löw Fenerbahçe ile anlaştı" dedi.

Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü
Haber Yorumları (8)
A-FERİN: Yeni spor yorumcuları arasında ne kadar beyefendi üsturuplu akıllı konuşan isimler var. yeter artık şu Ahmet Çakar gibi isimleri indirin ekranlardan. . Sporu değil adamların egosunu, triplerini terbiyesizliklerini izliyoruz. .
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KUMLU CAM 07: Fener şampiyon olmazsa Löw gelmez. emin olabilirsiniz. . . feneri kurtaracak tek kişi Rıdvan Dilmen.
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REİS: ALİ koç ve vizyonlu hocaları fb lileri ne hallere düşürdü, bırak derbi galibiyetlerini, beraberliğe sevinir hale getirdi . . . her 2 maçın birinde gs yi yenerken, 9 maçtır gs yi yenememek, 8jk yi her sene hakem nidaları altında ağlatarak yenerken, beraberliğe sevinmek, evinde ard arda 4 kez yenilmek, ne büyük VİZYON un varmış ALİ KOÇ. . KIRMADIĞIN rekor kalmadı,
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