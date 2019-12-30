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Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması: Bildirimde bulunduk ama olmadı

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur.

30.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:18
Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması: Bildirimde bulunduk ama olmadı

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı , "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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