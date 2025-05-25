Simge Sağın neden Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına katılmadı?
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları başladı. Peki, Simge Sağın neden Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına katılmadı?
Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı'nda kutluyor. Dün başlayan etkinlikler bugün takımın alana gelmesi ve kupayı kaldırması ile taçlanacak. Peki, Simge Sağın neden Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına katılmadı?
SİMGE SAĞIN NEDEN YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KATILMADI?
Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek.
İşte sanatçıları:
Simge Sağın'ın neden katılmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.