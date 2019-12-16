Simav'a sosyal konut müjdesi

16.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:47

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Her yıl 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 160 konut ile Demirciköy beldesine TOKİ projesinden 79 konut yapılacağı bildirildi.



Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, her yıl 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, ilçemize 112 adet 2+1, 48 adet 3+1 toplam 160 konut yapılmasına, Demirciköy beldesine ise TOKİ projesinden 55 adet 2+1, 24 adet 3+1 toplam 79 konut yapımına karar verilmiştir. Başvurularımız sırasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Simavlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA