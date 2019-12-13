Simav'a 10 milyonluk yatırım

13.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:05

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca gerçekleştirilen yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi.



Simav'a 2019 yılında toplam 10 milyon 552 bin 544 TL tutarında yatırım yapıldığı belirtildi.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2019 yılının yatırımlar açısından çok verimli olduğunu belirtti. Halim, "Hükümet konağı girişine 19 bin 994 TL maliyetle engelli merdiveni inşa edildi, 19 bin 250 TL maliyetle aşevinin onarımı yapıldı, Özel İdare bütçesinden Çitgöl beldesinde 4 milyon 990 bin TL maliyetle Ortaokul, Güney beldesinde 4 milyon 149 bin TL maliyetle İlkokul ve Ortaokul yapıldı, her iki okul projesinin içinde modern toplantı salonları yer aldı. Kuşu beldesinde okulların kullanımı için 159 bin 300 TL maliyetle halı saha yapıldı. Gölköy girişinden itibaren 1 milyon 215 bin TL maliyetle, 2 bin 700 metre bitümlü sıcak asfalt karışımlı yol yapıldı. Sağlıktan köy yollarına, kırsal alt yapıdan tarımsal sulamaya, spordan sosyal tesislere kadar bir çok alanda yeni yatırımları, tüm kurumların işbirliğiyle, ilçe Kaymakamlığı himayesinde tamamladık. Toplamda 10 milyon 552 bin 544 TL tutarındaki yatırımlar Simav için hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA