: Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı

06.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:28

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3. sezonunu yaşayan ve ligin ilk yarısında maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci olarak dikkati çeken 30 yaşındaki Rumen file bekçisi Silviu Lung, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Lung, Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Çok güzeldi. Eşimle ilk kez Ankara'yı ziyaret ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini dinledim. Bu ülkeye kazandırdıklarını ve Türkiye'nin şu anki durumunda ne kadar etkisi olduğunu gördüm. Bu ülkenin cumhuriyet ve demokrasi gibi kazanımları onun sayesinde aldığını öğrendim. Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Türkiye için yaptıklarının önemine dikkati çeken Silviu Lung, "Türk insanının ona böyle bir şey (Anıtkabir) yapması çok güzel ve etkileyici. Atatürk, Türk insanının kalbinde yaşıyor. Atatürk, Türk halkı için çok önemli bir lider. Türk halkı, böyle muazzam bir eserle Atatürk'ü sonsuza dek yaşatacak. Çok etkilendim" değerlendirmesinde bulundu.

"SON SIRADA OLMAMIZ HAYAL KIRIKLIĞI"

Silviu Lung, bu sezon kulüp başkanı ve teknik direktör değişikliklerinin yanı sıra kadroda yaşanan değişimin sahada kötü sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve özellikle kadroda istikrar sağlanamaması nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Lung, "Sezon başında neredeyse 15 oyuncu değiştirdik. Takıma 10 oyuncunun adaptasyonu çok zor oldu. Çok zorlandılar. Çok fazla değişim yaşadık. Değişim sezonu diyebilirim. Başkan ve teknik direktör değişti. Süreklilik sağlayamadık. Bu da kötü sonuçlara yol açtı. Bunun için çok üzgünüm. Takımın son sırada olması benim için hayal kırıklığı. Çok zor zamanlar geçirdik. İlk maçlarda çok fazla son dakika golleri yedik. Başka sorunlarla uğraştığımız için ilk yarıda başarılı olamadık. Bu, hepimiz için çok üzücü" diye konuştu.

Süper Lig'de forma giydiği için mutlu olduğunu ifade eden Lung, "Çok dürüstçe konuşacağım, bu ligi çok seviyorum. Futbolu bırakana kadar burada oynamak ve jübilemi Türkiye'de yapmak istiyorum." dedi.

Rumen file bekçisi, ayrıca sezon sonunda ligde kalabilmeleri için en az 10 maç kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

"BERNA HANIM NE SÖZ VERDİYSE YERİNE GETİRDİ"

Lung, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini aktardı.

Kariyerinde ilk defa kadın başkanla çalıştığını anlatan 30 yaşındaki file bekçisi, "Açık konuşmak gerekirse futbolda dürüstlük çok fazla bulunan bir şey değil. Berna Hanım, her ne dediyse yapıyor. Bu, muazzam bir şey. Şu ana kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. Yapamayacağı şeyin sözünü vermedi. Ben onun başarılı olacağına inanıyorum. Çok temiz bir kalbi var. Onunla çalışmak büyük bir keyif. Onun başkanlığında burada oynamak büyük bir şans diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ASLINDA ÇOK İYİ BİR İSTATİSTİK DEĞİL"

Lung, Süper Lig'in ilk yarısında maç başına en fazla kurtarış yapan file bekçisi olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu, aslında çok iyi bir istatistik değil. Demek ki kaleye çok top geliyor ve oynadığınız takım çok fazla pozisyon veriyor. Ben her zaman sahaya çıktığımda keyif almaya çalışıyorum. En önemlisi bu. İyi bir ligde oynuyorum. Çok kaliteli futbolculara karşı oynuyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Performansını beğendiği meslektaşları hakkında da Silviu Lung, "Manuel Neuer, Alisson Becker, Keylor Navas ve Thibaut Courtois'i beğeniyorum. Gerçeküstü bir performans sergiliyorlar. Türkiye'den ise Muslera çok iyi bir kaleci." ifadelerini kullandı.

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