Silviu Lung 100. maçına çıktı
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Silviu Lung 100. maçına çıktı

Silviu Lung 100. maçına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kaleci Silviu Lung, Kayserispor formasıyla 100 maça çıktı.

Kaleci Silviu Lung, Kayserispor formasıyla 100 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silviu Lung, Adana Demirspor maçında dalga yaptı. Sarı Kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Silviu Lung en fazla 2018-2019 sezonunda oynadı. Türkiye'deki kariyerine 2017-2018 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak başlayan Silviu Lung, ilk sezonunda 30 maça çıktı. 2018-2019 sezonunda 31 maça çıkan Lung 2019-2020 sezonunda 30 maça çıkarken 2020-2021 sezonunda 8 maça çıkarken 2021-2022 sezonunda ise 1 maça çıktı.

Sarı kırmızılı takımda 96 lig maçında görev yapan Silviu Lung, kupa maçında da 4 kez görev üstlendi. Toplamda Yukatel Kayserispor forması ile 100.maçına çıkan Silviu Lung 2 kez kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Silviu Lung 100. maçına çıktı - Haberler Spor
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