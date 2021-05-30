Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi

Gelecek sezon öncesinde teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanan Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon da öne çıkan Manuel Pellegrini ismi tekrar gündeme geldi. Şili basınından Encancha'nın haberine göre; Kanarya, Betis'in teknik patronu ile görüştü ve takımın başına geçmesi için bir teklif yaptı. Ve ilk görüşme olumlu geçti.