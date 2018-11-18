Ata tohumlarıyla ekilen, doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlerin tarladan tezgaha tüketiciyle buluştuğu Şile Tohum ve Yerel Ürün Şenliği başladı.

Şile Belediyesi tarafından Şile Yeryüzü Pazarı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, yağmura ve hava koşullarına aldırmadan, toprağın ve ürünlerinin sergilendiği bu pazara yoğun ilgi olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Tabakoğlu şunları kaydetti:

"Ekonomide önemli bir yer teşkil etmesi gerektiğine inandığımız toprak, mahsul, tarımsal ekonomi ve tarım turizmi diye tarif edebileceğimiz yeni bir trend var. Kent tarımı olarak bugün İtalya, Fransa, İspanya, Amerika'da modernleşmenin ve kentselleşmenin de getirisinde insanların ihtiyacı olan sağlıklı ürünlerin tezgahta yer bulduğu bir modelden bahsediyoruz. Şile Yeryüzü Pazarı, dünyada 45'inci, Türkiye'de 2'nci pazar. İstanbul'un tek yeryüzü pazarı. Geleneksel metotlarla, ata tohumlarıyla yapılan, hibrit dahi olmayan ürünlerin sağlıklı ve doğal olmasına özen gösterilen bir model."

Pazarda toprağı, tohumu, tezgahı, ürünü ve üreticiyi denetlediklerini ifade eden Tabakoğlu, "Doğada, tabiatta mevsiminde ne varsa onu, vatandaşımıza arz ediyoruz. 6 yıldır düzenlediğimiz bu şenlikte pazarımızın aynı zamanda tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından şenlik kapsamında Şile Yeryüzü Pazarı, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Şile Tohum ve Yerel Ürün Şenliği

Ata tohumlarıyla ekilen, doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlerin tarladan tezgaha tüketiciyle buluştuğu şenlikte, taş değirmende mısır, buğday öğütülmesinden doğal krem yapımına kadar doğal yaşama dair her şey yer alıyor.

Yerel üretimin devamlılığının sağlanması için düzenlenen Şile Tohum ve Yerel Ürün Şenliği'nde, köylü üreticiler ata tohumu dedikleri yerel tohumlardan aldıkları hasadı İstanbullularla paylaşıyor.

İstanbul'un ilk ve tek yeryüzü pazarında yapılan şenlikteki atölyelerde, köy ekmeği yapımı, sirke, defne sabunu, kiraz turşusu gibi birçok doğal ürünün üretimi öğretiliyor.

Taş değirmenlerde mısır ve buğday öğütülen atölyelerde buram buram köy havası yaşanırken, katılımcılara sarı kılçık pirincinden pilav, sütlaç ve ayva şerbeti ikram edildi.

Şile'nin 57 köyünden yüzlerce köylünün aracısız olarak doğal ürünlerini tüketiciye ulaştırdığı pazar, pazar ve cuma günleri açık.