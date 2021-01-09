Sıkılaştırma adımları meyvesini verdi: Goldman Sachs'tan TL tavsiyesi

Yurt içinde parasal sıkılaştırma ve ekonomi politikalarındaki normalleşme hamleleri meyvelerini vermeye başladı. Bu adımlar sonrası Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, yatırımcılarına Türk Lirası'nda uzun pozisyon açma önerisinde bulundu.

Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu. Raporda, "Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry (faiz oranlarından para kazanma) getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor" denildi.

Yeni yılın ilk haftasında Türk Lirası'nı analiz eden yabancı kurumlara bir yenisi daha eklendi. Goldman Sachs'ın aralarında Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry'nin de olduğu stratejistleri gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığından endişe duyan yatırımcılara dört öneride bulundu. Bu önerilerden biri de Türk lirasında uzun pozisyon açılması oldu.

GEDİK YATIRIM: TL'DEKİ GÜÇLENME EĞİLİMİ DEVAM EDEBİLİR

2021 strateji raporunda küresel çaptaki zayıf dolar temasını işaret eden Gedik Yatırım, yurt içinde parasal sıkılaştırma ve ekonomi politikalarında normalleşmenin destekleyici olmayı sürdürdüğü ve Türk Lirası'nda güçlenme eğiliminin devam edebileceğini belirtti.