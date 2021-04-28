Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine TFF soruşturma yapmak için harekete geçiyor

TFF 1. Ligi'ndeki teşvik iddiaları ve Süper Lig'de Gaziantepli futbolcuların yasa dışı bahis oynayıp kadro dışı kalmasının üzerine TFF harekete geçme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, özellikle TFF 1. Ligi'ndeki olayların ciddi bir boyuta taşındığına yönelik bir duyum aldığı aktarıldı. 10 yıl önce adı şikeye karışan bazı isimlerin aynı iddiaların içinde yer aldığı konuşuluyor.

Türk futbolunda son zamanlarda ortalığı karıştıran teşvik primi iddiaları ve futbolcuların, kendi maçlarına yasa dışı bahis oynadığı haberleri, TFF ve kurullarını harekete geçirdi. Hürriyet yazarı Tahir Kum'un aktardığı haberde, kısa süre içinde bir operasyon gerçekleşecek.

İşte Kum'un kaleme aldığı o yazı:

"HOŞ GELDİN TEŞVİK!"

"TFF 1. Lig'de müthiş bir zirve yarışı var... Bir o kadar da ilginç iddialar. Belki uzun zamandır adına rastlamadığımız teşvik iddiası ciddi ağızlardan ciddi bir şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Aldığımız bilgiler ve hissiyatımız bu işin daha ciddi boyutlara geleceği. Üstü kapatılacak, geçiştirilecek bir durum değil. Sanırım TFF Etik Kurulu bu konuda gerekli soruşturmayı başlatacak. Bu iş öyle PFDK da 'Bu açıklamalar sportmenliğe aykırı açıklamalardır bunun karşılığı da şu kadar hak mahrumiyeti cezasıdır' diye kapanacak bir şey değil.

"BAŞROLDE AYNI İSİMLER"

İncelenmesi ve iyice irdelenmesi gereken bir konu. Koca camialar zan altında. İddialar vahim. İddialara konu kişiler yine tanıdık isimler... 10-11 yıl öncesi yine aynı konulardaki başrol oyuncuları.

"YİNE YASA DIŞI BAHİS"

Sonunda bahis iddiaları Süper Lig'e de sıçradı. Aldığım bilgi; savcılığa taşınan konuya futbol federasyonu da el koydu. Bugün yarın kulüpten gerekli bilgi ve belgeleri isteyerek soruşturma başlatacak. Bu konuda da iddialar belgeli ve ciddi. Üç futbolcu da inkar ediyor. Umarız dedikleri gibi çıkar. Ama konuyla ilgili bir menajerden bahsedilmesi bizi düşündürüyor. Sebebi de geçmişte Bochum ve Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'nın ortaklaşa yürüttüğü bahis operasyonunda da baş rollerde menajerin olması.

"GAZİANTEP ÇEVRESİ MİMLİ"

Diyoruz ya umarım çocukların dediği gibi bahis filan değildir. Ama o bölgenin Gaziantep ve çevresinin yasa dışı bahis konusunda mimli bir ortam olması bizi şüpheye itiyor. Umarım bu sayede Türkiye'nin kanayan yarası olan şu yasa dışı bahise de ciddi bir şekilde el atılır.