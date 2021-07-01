Siirt'te 6 ilçede yüzme yavuzu hizmete giriyor
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Siirt'te 6 ilçede yüzme yavuzu hizmete giriyor

Siirt'te 6 ilçede yüzme yavuzu hizmete giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Siirt'in ilçelerinde yapımına başlanan portatif yüzme havuzları hizmete giriyor.

Siirt'in ilçelerinde yapımına başlanan portatif yüzme havuzları hizmete giriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçeleri ile Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde toplamda 6 adet portatif yüzme havuzunun yapımına başlandı. Beton zeminleri ilçe belediye başkalıkları tarafından yapılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden havuzlar, 16 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinlikte olacak, elektronik temizleme sistemi ile donatılacak. Yapım inşaatı devam eden 6 adet portatif yüzme havuzunun Temmuz ayı sonunda halkın hizmetine açılması planlanmaktadır.

Yüzme havuzları ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ilçelerde 6 adet portatif yüzme havuzunun yapım inşaatına devam ettiği ve Temmuz ayı sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Yüzme havuzlarının tamamlanmasıyla birlikte sportif faaliyetler kapsamında gençlere ücretsiz ve hijyenik şartlarda, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme derslerinin de verileceğini dile getiren Olgaç, "Gençlerimizin yüzmeye erişimi ve yeni sporcuların yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimize, gençlerimize bu anlamlı spor yatırımlarının kazandırılmasında bizlere her zaman destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na, proje paydaşlarımız ilçe Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt'te 6 ilçede yüzme yavuzu hizmete giriyor
Siirt'te 6 ilçede yüzme yavuzu hizmete giriyor
Siirt'te 6 ilçede yüzme yavuzu hizmete giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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