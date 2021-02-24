Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı
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Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

24.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede uygulanan Sigorta Prim Teşvik süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki "5 puanlık" indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden "ilave 6 puan" olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sigorta prim teşvik süresi uzatıldı

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istihdamın arttırılması amacıyla hazırlanmış olan kanunlar çerçevesinde İşverenler teşviklerle desteklenmektedirler. İstihdam artışında katkıda bulunan işyerleri, her ay sigortalıları adına yatırmakta olduğu İşveren Priminde teşvik, destek ve indirimden yararlanabilmektedirler.

Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı
Haber Yorumları (1)
REY: gss ödeyemiyoruz Allah . .
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