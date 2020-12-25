Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?
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Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?

25.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:09

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021'in ilk 6 ayı için sabit tutulurken, özel tüketim vergisi de yüzde 63 seviyesine indirildi. Yapılan düzenleme sonrası fiyatlarda şu aşamada indirim söz konusu değil ancak vergi değişikliği olası sigara zammını da kısıtlayacak.

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmazken, ÖTV oranı ise yüzde 67'den yüzde 63'e düşürüldü.

MAKTU VERGİ TUTARLARI SABİT KALDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 lira, maktu vergi tutarı ise 0.42 lira olarak 3 Temmuz 2020'de açıklanan bir önceki tutarlar ile aynı tutuldu.

ÖTV ORANI DÜŞTÜ

Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de yüzde 67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için yüzde 63 olarak belirlendi.

FİYATLARI ETKİLEYECEK Mİ?

Düzenlemeyle üreticilerin vergi yükünün düşürüldüğü, bununla birlikte sigara ve tütün ürünlerinin fiyatlarında herhangi bir indirimin şu aşamada söz konusu olmadığı yorumları yapıldı. Sigara ve tütün ürünlerindeki nispi vergi oranının düşürülmesinin sektörde sigara fiyatlarındaki olası artış gereksinimini kısıtlayacağı, böylelikle beklenen enflasyona da olumlu etki edeceği ifade edildi.

Yeni düzenlenen vergi oranları şöyle:

Sigara ve tütünde maktu vergi artmadı, ÖTV düştü
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?
Haber Yorumları (7)
CEMİL: Sigara zamları içen bazı insanları kaçak tütün işine yöneltti, tıpkı akaryakıtta olduğu gibi, tüketicileri daha fazla sigaradan vergi alıp kazanayım derken her zam sonrası vergi gelirleri daha düştü son düzenleme biraz da bundan , fiyat inmedikçe düşüş firmalara yarar sadece
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VAY ANASINI: YUZDE 63 ALIYORLARMIS . . . . VAYBE 5 TL LIK SIGARAYI BIZE 17 YE SATIYO DEVLET . . HELAL OLSUN. . . ALLAH KELIMESI DUSMUYOR AMA AGIZLARINDAN. . . HE BIDE FAIZEDE KARSILARDI :) 10 DAN YUZDE 17 CIKARDILAR :)))
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HARAM: Sigara içmek zati haram diyanet açıkladı ha içki içmişsin ha sigara ondan acilen bırakmanız lazım. .
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