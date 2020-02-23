Sıfır otomobile ilgi 'tam gaz' devam ediyor

23.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:33

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, işlerin mevcut durumundan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Otomotiv sektörünün genel durumu; 'keşke daha fazla mal olsa da satsak, talebe yetişebilsek' şeklinde." dedi.