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Sıfır otomobile ilgi 'tam gaz' devam ediyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, işlerin mevcut durumundan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Otomotiv sektörünün genel durumu; 'keşke daha fazla mal olsa da satsak, talebe yetişebilsek' şeklinde.

23.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:33
Sıfır otomobile ilgi 'tam gaz' devam ediyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, işlerin mevcut durumundan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Otomotiv sektörünün genel durumu; 'keşke daha fazla mal olsa da satsak, talebe yetişebilsek' şeklinde." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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