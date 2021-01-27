Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan ve 14 bin yıl önce nesli tükenen tüylü gergedan keşfedildi.

Rusya 'nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan ve 14 bin yıl önce nesli tükenen tüylü gergedan keşfedildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki buzullarda 40 bin yıldır korunan tüylü bir gergedan, bilim insanları tarafından keşfedildi. Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor. Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor.

TÜRÜN NESLİ 14 BİN YIL ÖNCE TÜKENDİ

Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de yaygın olduğu ifade edildi. Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı