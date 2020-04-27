Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'in menajeri Chris Wilder, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a kaleyi emanet etmeyi düşünüyor.

İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.

İngiliz basının haberine göre Sheffield United, kaleci Dean Henderson'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı listesine ekledi.

YÜKSEK BONSERVİS ŞARTI

Sheffield United'ın bir süredir Altay'ın gelişimini takip ettiği belirtilirken oyuncunun Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz imzaladığı 4 yıllık sözleşme nedeniyle transferin yüksek bir bonservis bedeliyle bitirilebileceği aktarıldı.

Sheffield United'da Dean Henderson'ın durumunun ve önümüzdeki sezonun transfer bütçesinin belirleyici olacağı aktarılırken transfer ihtimali de 9/10 şeklinde oranlandı.

(Fanatik)