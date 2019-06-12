Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luis Castro'yu getirdi.

Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luis Castro'yu getirdi.
Shakhtar Donetsk Kulübü, 57 yaşındaki Portekizli teknik direktör Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Castro, daha önce ülkesinde Penafiel, Porto, Rio Ave, Chaves ve son olarak Vitoria Guimaraes'te görev yaptı.

Kaynak: AA
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