Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Maçın canlı yayınla ekranlara taşınacağı karşılaşmaya dair en çok merak edilen konulardan biri de formatıyla ilgili. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki bu turda mücadele tek maç üzerinden mi oynanacak yoksa iki ayaklı bir eşleşme mi söz konusu? Taraftarlar, karşılaşmanın rövanşının olup olmadığını öğrenmek için detayları araştırıyor.

SHAKHTAR DONETSK – BEŞİKTAŞ MAÇI TEK MAÇ MI, YOKSA RÖVANŞI VAR MI?

Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu karşılaşmasında siyah-beyazlı ekip, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin aklındaki en önemli sorulardan biri ise bu maçın tek maç mı yoksa çift ayaklı bir eşleşme mi olduğudur.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT: TÜPRAŞ STADYUMU

Beşiktaş, bu önemli Avrupa mesaisine kendi evinde başlayacak. İstanbul'da bulunan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada siyah-beyazlılar, iç saha avantajını kullanarak ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Bu mücadele, Avrupa arenasında Beşiktaş'ın turu geçip geçmeyeceğini belirleyecek ilk adım olacak.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Heyecan dolu bu mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayıncı kuruluşun aldığı karar sayesinde Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı geniş izleyici kitlesine ulaşacak ve herkes bu önemli karşılaşmayı canlı izleme şansı elde edecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk karşılaşması saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma; Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar aracılığıyla HT Spor'da canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Türksat uydusu ve çeşitli internet platformları üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçın ardından gözler rövanş karşılaşmasına çevrilecek. Shakhtar Donetsk – Beşiktaş eşleşmesinin ikinci ayağı, 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Bu maç, turu geçecek takımı kesin olarak belirleyecek ve Beşiktaş'ın Avrupa serüveni açısından hayati öneme sahip olacak.