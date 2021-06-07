Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi
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Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin çok konuştuğu isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı'nın adıyla kripto para çıkarıldı. Kripto paranın 1 saatte 100 kat değerlenerek 1 doları gördüğü öğrenildi. Kripto paranın kim tarafından çıkarıldığı henüz bilinmiyor bilinmiyor.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı son günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi nedeniyle magazin dünyasının en çok konuştuğu isim haline geldi. Lüks yaşam tarzı ve zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalar nedeniyle konuşulan Subaşı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

ADINA KRİPTO PARA ÇIKARILDI

Şeyma Subaşı'nın adıyla yeni bir kripto para çıkarıldı. 'PooCoin' adlı sitede görüntülenebilen coin, şimdiden yükselişe geçti. Çıkaranın kim olduğu ise bilinmiyor.

TELEGRAM GRUBU DA VAR

Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan paranın son 1 saatten 100 kat değerlenerek 1 doları gördüğü belirtildi.

Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi

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Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi - Haberler Ekonomi
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