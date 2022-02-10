Seyirlik değil ömürlük olabilir! Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi - Haberler
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Seyirlik değil ömürlük olabilir! Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, bonservisiyle Aslan olabilir. Galatasaray'ın Barcelona ile iyi ilişkiler kurduğunu belirten İspanyol basını, Pena'nın bonservisiyle verilebileceğini yazdı.

Muslera'nın sakatlığı ve Fatih Öztürk'ün sağlık problemlerinden sonra Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray'a İspanyol basınından müjde geldi. Alanya maçıyla ilk sınavına çıkan Pena'nın duruşu taraftara güven verdi.

Seyirlik değil ömürlük olabilir! Galatasaray'ın içini rahatlatan Pena müjdesi

"ARAYIŞ VAR"

İspanyol basınından Bolavip'in haberine göre; Barcelona'nın üst düzey bir kaleci arayışı var. Stegen'le forma rekabetine girecek kaleci baktıklarından dolayı Pena'yı Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyorlar.

Seyirlik değil ömürlük olabilir! Galatasaray'ın içini rahatlatan Pena müjdesi

"KİRALIK OLABİLİR"

Haberin detayında, "Pena Galatasaray'da devam edebilir. Anlaşma kiralık da olabilir, bonservisi de verilebilir" bilgisi yer aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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