Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor La Liga'da 4. sırada bulunan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Sevilla, takımdan ayrılan Ever Banega'nın yerini milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmaya hazırlanıyor.

İlk dört mücadelesini sürdüren Sevilla, transfer için harekete geçti. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Ever Banega'nın sezon sonunda ayrılacak olmasının ardından çareyi Okay Yokuşlu'da buldu. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Celta Vigo ile pazarlıklara başladı. Celta Vigo ise ilk görüşmede Okay Yokuşlu için sözleşmesinde yazan 40 milyon euroluk satın alma maddesi ödenmeden bu transfere izin verilmeyeceğini bildirdi. SEVILLA İNDİRİM TALEP ETTİ 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Okay Yokuşlu için Monchi'nin indirim talebi olduğu belirtilirken, Celta'nın eski oyuncusu Sevillalı Nolito'nun da ikna için görüşmelerde bulunduğu vurgulandı. Öte yandan, Sevilla ile Celta Vigo kulüpleri arasında geçmişten bu yana sıcak ve samimi ilişkilerin olduğu, Okay'ın istemesi durumunda transfer için orta yolun bulunabileceği yorumu da yapıldı. "OKAY, BÜYÜK BİR KULÜBÜ İSTİYOR" AS'a konuşan Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, "Okay Yokuşlu, Celta'dan sonra büyük bir kulübe transfer olmak istiyor" dedi. TRABZONSPOR, 6 MİLYON EUROYA SATTI Karşıyaka ve Altay altyapılarından yetişen Okay Yokuşlu, 2011 yazında 1 milyon euro karşılığı Kayserispor'a, 2015 yazında ise 2 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor, milli futbolcuyu 6 milyon euro karşılığı 2018 yazında Celta Vigo'ya gönderdi. 24 kez Milli takım forması giyen 26 yaşındaki Okay, bu sezon La Liga'da 20 maça çıktı ve 2 asist yaptı.