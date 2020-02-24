Sevgiyi Paylaşmak için Engel Yok!

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Göztepe'nin Süper Lig'in 23. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçı öncesi statta hoş görüntüler oluştu. Göztepe taraftarlarından Zeki Sergen Hasçetin fileleri gönderdiği top ile tüm Göztepe taraftarlarını coşturdu.
24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:21
Göztepe'nin Süper Lig'in 23. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçı öncesi statta hoş görüntüler oluştu. Göztepe taraftarlarından Zeki Sergen Hasçetin fileleri gönderdiği top ile tüm Göztepe taraftarlarını coşturdu.
Kaynak: Dugout
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