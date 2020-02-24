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Sevgiyi Paylaşmak için Engel Yok!

Göztepe'nin Süper Lig'in 23. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçı öncesi statta hoş görüntüler oluştu. Göztepe taraftarlarından Zeki Sergen Hasçetin fileleri gönderdiği top ile tüm Göztepe taraftarlarını coşturdu.

24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:21

Göztepe'nin Süper Lig'in 23. haftasında oynadığı FK maçı öncesi statta hoş görüntüler oluştu. Göztepe taraftarlarından Zeki Sergen Hasçetin fileleri gönderdiği top ile tüm Göztepe taraftarlarını coşturdu.

Kaynak: Dugout

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