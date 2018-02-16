IŞILDAYAN KAR TANELERİ YERİNE, ŞİMDİ KALP YAĞMURU BAŞLAYACAK!



Sevgililer Gününe Özel Swatch, HEARTY LOVE Yağmuru Yağacak.

Heyecan verici bir Sevgililer Günü için gereken tüm romantizm, Swatch'ın son tasarımı HEARTY LOVE'da buluşuyor ve bu özel saat, göz alıcı geometrik kalp desenleriyle birleşiyor.

Sınırlı sayıda, sadece 7.654 adet ve numaralı olarak üretilen Sevgililer Günü özel saati farklı ve göz alıcı bir pakette sunuluyor. İlham veren saat, minik kırmızı kalplerle kaplanmış beyaz kutusu ve HEARTY LOVE baskılı kayışı ile tüm dikkatleri üzerine topluyor.

ÜRÜN DETAYLARİ



Kasa malzemesi

Plastik

Kayiş malzemesi

Silikon

Mekanizma

Quartz

Su-Geçirmez

3 bar

Kasa Genişliği

34.00 mm

Kasa Yüksekliği

39.20 mm

Kasa Kalınlığı

8.75 mm

Ürün Gamı

Originals

Ürün Ailesi

Gent

Yıl

2018

Referans

GZ314S

Sevgililer Gününe Özel Swatch



Hava durumu ne olursa olsun, yılın en romantik günü 14 Şubat'ta HEARTY LOVE yağmuru yağacak. Bu Sevgililer Günü özel Swatch'ı ile kalp yağmurunun bir parçası olun.

Fiyatı: 235 ?

#SwatchThis

Swatch

http://www.teknotalk.com/sevgililer-gunune-ozel-swatch-hearty-love-62258/