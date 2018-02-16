Sevgililer Gününe Özel Swatch, Hearty Love Yağmuru Yağacak
IŞILDAYAN KAR TANELERİ YERİNE, ŞİMDİ KALP YAĞMURU BAŞLAYACAK!
IŞILDAYAN KAR TANELERİ YERİNE, ŞİMDİ KALP YAĞMURU BAŞLAYACAK!
Sevgililer Gününe Özel Swatch, HEARTY LOVE Yağmuru Yağacak.
Heyecan verici bir Sevgililer Günü için gereken tüm romantizm, Swatch'ın son tasarımı HEARTY LOVE'da buluşuyor ve bu özel saat, göz alıcı geometrik kalp desenleriyle birleşiyor.
Sınırlı sayıda, sadece 7.654 adet ve numaralı olarak üretilen Sevgililer Günü özel saati farklı ve göz alıcı bir pakette sunuluyor. İlham veren saat, minik kırmızı kalplerle kaplanmış beyaz kutusu ve HEARTY LOVE baskılı kayışı ile tüm dikkatleri üzerine topluyor.
ÜRÜN DETAYLARİ
Kasa malzemesi
Plastik
Kayiş malzemesi
Silikon
Mekanizma
Quartz
Su-Geçirmez
3 bar
Kasa Genişliği
34.00 mm
Kasa Yüksekliği
39.20 mm
Kasa Kalınlığı
8.75 mm
Ürün Gamı
Originals
Ürün Ailesi
Gent
Yıl
2018
Referans
GZ314S
Sevgililer Gününe Özel Swatch
Hava durumu ne olursa olsun, yılın en romantik günü 14 Şubat'ta HEARTY LOVE yağmuru yağacak. Bu Sevgililer Günü özel Swatch'ı ile kalp yağmurunun bir parçası olun.
Fiyatı: 235 ?
#SwatchThis
Swatch
http://www.teknotalk.com/sevgililer-gunune-ozel-swatch-hearty-love-62258/