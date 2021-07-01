Sertaç Şanlı: "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım"
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Sertaç Şanlı: "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım"

Sertaç Şanlı: 'Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Barcelona'ya transfer olan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

Barcelona'ya transfer olan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım" dedi.

Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sertaç, Barcelona'da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sertaç Şanlı: "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım" - Haberler Spor
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