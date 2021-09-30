Serik'te gelecek yıl yağlı güreşler düzenlenmesi için girişimlere başlandı

Serik Belediyesi adına güreşen pehlivanlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Enver Aputkan, ilçede yağlı güreş organizasyonu düzenlemeyi planladıkları müjdesini verdi.

Başkan Aputkan, güreş sezonunun son müsabakaları öncesinde belediyesi adına güreşen 25 pehlivan ve hocalarıyla bir araya geldi.

Pehlivanlar ve hocaları ile 2021 yılı güreş sezonunu değerlendiren Apukan, Serik Belediyesi olarak ata sporu yağlı güreşleri ve güreşçilerine her konuda tam destek olacaklarını söyledi.

Belediye adına güreşen çok yetenekli gençler olduğunu belirten Aputkan, "Bunu sezon boyunca çeşitli şehirlerde yapılan yağlı pehlivan güreşlerinde dereceye girerek ispatladılar. Bu sporcu kardeşlerimizin içerisinden ileride çok iyi yerlere gelecekler var. Takım olarak bu hafta sezonun son müsabakalarına gidilecek. Buradan dönüşte pehlivanlarımız ile tekrar bir araya gelerek çocuklarımızı ödüllendirmek istiyoruz." dedi.

Sezon boyunca yapılan yağlı güreşlerde Serik Belediyesi isminin ön plana çıkartılması konusuna dikkati çeken Aputkan, şöyle devam etti:

"Yağlı pehlivan güreşleri sırasında güreş öncesi pehlivanlarımızın ismi okunurken, Serik Belediye Başkanının güreşçisi olarak değil, Serik Belediyesinin güreşçisi olarak anons edilmesine dikkat edelim. Sizler başkanın değil sizler belediyenin pehlivanlarısınız. Bundan böyle Serik Belediyesi olarak dışarıda yapılan güreşlere giderken, sporcularımıza maddi destek sağlayacağız."

Pehlivanlara Serik'te de yağlı güreşler yapılacağı müjdesini veren Aputkan, "İlçemizde yağlı pehlivan güreşlerine ilgi çok fazla. Bu nedenle Serik'imizde de yağlı pehlivan güreşleri yapılması için gerekli yerlere müracaatlarımızı yapacağız. Gelecek sezon eylül ayının 15 ile 25 arası ya da mayıs ayında ilçemizde de yağlı pehlivan güreşleri yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan küçük orta büyük boyun dikkat çeken pehlivanı Atahan Eser ile Serik Belediyesi adına güreşmesi için anlaşma sağlandı.