Serik Belediyespor Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü, Afjet Afyonsporda top oynayan 30 yaşındaki stoper Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

TFF 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü, Afjet Afyonsporda top oynayan 30 yaşındaki stoper Okan Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Son olarak Afjet Afyonsporda stoper mevkiinde oynayan Pala, daha önce sırası ile Bayburt İl Özel İdare, Tarsus İdman Yurdu, Pendikspor, Kastamonu 1966, 1461 Trabzon ve Kartalspor da oynadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı