Serik Belediyespor kongre kararı aldı
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Serik Belediyespor kongre kararı aldı

16.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:00
Serik Belediyespor kongre kararı aldı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor yönetimi, olağan genel kurul kararı aldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor yönetimi, olağan genel kurul kararı aldı.

Pandemi süreci nedeniyle daha önce yapılamayan olağan genel kurul, normalleşmenin ardından alınan kararla 31 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te kongre yapılmasını kararlaştırdı.

Akçaalan Belediye Düğün Salonunda yapılacak kongrede, 3 yıl görev yapacak yeni yönetim seçilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, "Pandemi sürecindeki tedbirlerden dolay yaklaşık 1 yıldır yapılamayan genel kurul yapılması için normalleşmenin ardından karar aldık. Yönetim kurulu kararı ile 31 Mart Çarşamba günü Belediye Düğün Salonunda kongremizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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