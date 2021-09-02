Serik Belediyespor ilk maçına hazır
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Serik Belediyespor ilk maçına hazır

Serik Belediyespor ilk maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta hafta sonu Kahramanmaraşspor A.Ş. maçı ile lige merhaba diyecek olan Akdeniz temsilcisi Serik Belediyespor, 5 Eylül Pazar günü saat 16.00 da Osmaniye 7 Ocak Stadında oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta hafta sonu Kahramanmaraşspor A.Ş. maçı ile lige merhaba diyecek olan Akdeniz temsilcisi Serik Belediyespor, 5 Eylül Pazar günü saat 16.00 da Osmaniye 7 Ocak Stadında oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Havaların sıcak olmasına rağmen, Kadriye'de ki kendi tesislerinde Teknik Direktör Bülent Akan nezaretinde çalışan Serik Belediyesporlu futbolcular ligin ilk haftasında Kahramanmaraşspor A.Ş. maçında formayı kapabilmek mücadele ediyor.

Bu forma rekabetinden oldukça memnun olan teknik direktör Akan, " Oyuncularımız ciddiyetle coşkuyla ve tüm enerjileri ile lige odaklanmış durumda. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımımız var bu dinamikliğimizi sahaya yansıtıp oyun kurgumuzla, yetenekli ayaklarımızla tüm maçlarda keyif alan ve keyif veren son dakikaya kadar golü arayan, mücadeleden ve oyun anlayışından vazgeçmeyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah Kahramanmaraşspor A.Ş. maçı ile iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Bunu da yapabilecek gücümüz var" dedi.

Serik Belediyespor kafilesi Pazar günü oynayacağı maç için Cumartesi günü Osmaniye'ye gidecek. - ANTALYA

Serik Belediyespor ilk maçına hazır
Serik Belediyespor ilk maçına hazır
Serik Belediyespor ilk maçına hazır
Serik Belediyespor ilk maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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