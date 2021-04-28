Serik Belediyespor: 0 Bodrumspor A.Ş: 0
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Serik Belediyespor: 0 Bodrumspor A.Ş: 0

Serik Belediyespor: 0 Bodrumspor A.Ş: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2.lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor ile Bodrumspor karşılaşması 0-0 eşitlikle sona erdi.

Misli.com 2.lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor ile Bodrumspor karşılaşması 0-0 eşitlikle sona erdi.

İsmail Oğan stadyumunda Serik Belediyespor'un vuruşu ile başlayan maçı Maçı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Antalyaspor eski Başkanı ve Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.

Maç öncesi geçtiğimiz günlerde yeni tip Korona virüs (Covit-19) nedeniyle yaşamını yitiren Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu anısına Serik Belediyesporlu futbolcular sahaya "Sonsuza kadar seni unutmayacağız, kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktılar. Ayrıca İsmail Oğan stadyumunda 4 köşeye "Kalbimizdesin, seni unutmayacağız." Yazılı pankartlar asıldı. Bodrumspor A.Ş. de tribünlere "Başımız Sağolsun" pankartı astı.

Maç sonucuna göre Bodrumspor A.Ş. puanını 59 e çıkartırken Serik Belediyespor ise 50 puana yükseldi.

Serik Belediyespor 02 Mayıs Çarşamba günü Kırşehir Belediyespora konuk olacak. - ANTALYA

Serik Belediyespor: 0 Bodrumspor A.Ş: 0
Serik Belediyespor: 0 Bodrumspor A.Ş: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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