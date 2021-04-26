Seri üretime geçilen Hürkuş'a yurt dışından talep var

TSK'nın eğitim uçağı ihtiyacını ve yakın hava desteği görevlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş, ihracat yolunda. Hürkuş için seri üretime geçildiğini söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yurt dışından 12 adet sipariş için kontrat aşamasında olduklarını açıkladı.