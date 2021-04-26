Seri üretime geçilen Hürkuş'a yurt dışından talep var
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Seri üretime geçilen Hürkuş'a yurt dışından talep var

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TSK'nın eğitim uçağı ihtiyacını ve yakın hava desteği görevlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş, ihracat yolunda. Hürkuş için seri üretime geçildiğini söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yurt dışından 12 adet sipariş için kontrat aşamasında olduklarını açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'te Türkiye'nin milli üretim hava araçlarını tanıtırken yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"YURT DIŞINDAN TALEP VAR"

Kotil, eğitim uçağı ihtiyacının ve yakın hava desteği görevlerinin yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirilen Hürkuş'a yurt dışından talep olduğunu söyledi.

"12 TANE GÖNDERECEĞİZ"

Hürkuş'un seri üretimine başlandığını belirten Kotil, "İnşallah yurt dışına ihracatı başlayacak. Hürkuş'a yurt dışından talep var ama imzalamadan paylaşamayız. Kontrat imzalansın ondan sonra paylaşayım. İnşallah 12 tane kadar yurt dışına göndereceğiz gibi gözüküyor" dedi.

Seri üretime geçilen Hürkuş'a yurt dışından talep var
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