Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti

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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar Erol Bulut için istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçe'nin efsane ismi Serhat Akın da maç sonrası yeni hocayı "Bu iş tamam" diyerek duyurdu.

Fenerbahçe'de dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Başakşehir maçının ardından sarı-lacivertli camiada Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada Erol Bulut'un istifası için kampanyalar başlatılırken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

SERHAT AKIN ATEŞİ YAKTI

Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

İnternet üzerinden canlı yayınlar yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Daum hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"FOTOĞRAFI PAYLAŞTIYSA BU İŞ TAMAM"

Akın, canlı yayında "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.