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Sergio Agüero'nun Kırdığı Rekorlar Hakkında Görüşleri

2019-20 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin deplasmanda Aston Villa'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arjantinli süperstar Sergio Agüero hat-trick yaptı. Premier Lig'deki 12. hat-trick'ini yapan Agüero bu alanda bir rekora imza attı. Aynı zamanda Thierry Henry'nin gol rakamına da ulaşan Agüero, lig tarihinin en golcüleri sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

2019-20 Premier Lig sezonunda 'nin deplasmanda 'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arjantinli süperstar Sergio Agüero hat-trick yaptı. Premier Lig'deki 12. hat-trick'ini yapan Agüero bu alanda bir rekora imza attı. Aynı zamanda 'nin gol rakamına da ulaşan Agüero, lig tarihinin en golcüleri sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

Kaynak: Dugout

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