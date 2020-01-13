Sergio Agüero'nun Kırdığı Rekorlar Hakkında Görüşleri

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

2019-20 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin deplasmanda Aston Villa'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arjantinli süperstar Sergio Agüero hat-trick yaptı. Premier Lig'deki 12. hat-trick'ini yapan Agüero bu alanda bir rekora imza attı. Aynı zamanda Thierry Henry'nin gol rakamına da ulaşan Agüero, lig tarihinin en golcüleri sıralamasında 5. sıraya yükseldi.