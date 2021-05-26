Sergen tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, popçu Dalkılıç ve kadın arkadaşlarıyla çılgınlar gibi eğlendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yoğun sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla eğlenerek atlatıyor. Başarılı teknik adam, ünlü popçu Murat Dalkılıç ve bazı kadın arkadaşlarıyla havuz başında alkol alarak stres attı. Sergen Yalçın'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tatile çok hızlı şekilde girdi. Beşiktaş'ta lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanan başarılı hoca, yakın arkadaşlarıyla havuz başında stres attı. Kupa finalinin ardından, "Futbol konuşmak istemiyorum, tatil yapmak istiyorum" diyen Yalçın, bu sözlerini çok çabuk hayata geçirdi.

Yalçın'ın, dans eden arkadaşlarını izlerken bir hayli keyifli olduğu görüldü. 22 yaşındaki Ukraynalı modelle ilişkisi gündemi sallayan Sergen Yalçın'ın tatildeki bu görüntüleri de çok konuşuldu.