Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti
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Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti

Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşme durumu halen netliğe kavuşmuş değil. Sezonu çifte kupayla kapatan hocanın, iyileştirme beklediği belirtildi. Yönetim de Yalçın'ın iyileştirmeyi hak ettiği düşüncesinde. Ancak kulübün mali durumu, Yalçın'ın taleplerini karşılayamıyor. Sergen Yalçın'ın senelik 20 milyon TL'ye yakın bir ücretle kapıyı açtığı belirtildi. Yönetim ise 12 milyon TL'nin üstüne çıkmak istemiyor.

Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılmaması huzursuzluk yarattı. Kara Kartal yönetimi ile Yalçın'ın arasının bir süredir bozuk olduğu konuşuluyor. Sözleşme görüşmeleri de şimdilik olumlu geçmiyor. Sergen Yalçın'ın yaklaşık 20 milyon TL'ye yakın bir senelik ücret istediği kaydedildi. Yönetim de Yalçın'a iyileştirme yapmak istiyor ama bu paraları ödemek Beşiktaş için zor gözüküyor.

"UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Hocanın sözleşmesinin üç yıllık olacağı kulislerde konuşuluyor. 20 milyon TL'den kapıyı açan Sergen Yalçın için düşünülen en fazla ücret 12 milyon TL. Aradaki bu farkın nasıl halledileceği merak konusu oldu.

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Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti - Haberler Spor
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