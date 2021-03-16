Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gümbür gümbür! Efsane sezonu yıllar sonra tekrar yaşayabilirler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Siyah-beyazlılar böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalma başarısı gösterdi. Hem lig hem de kupada şampiyonluk şansına sahip olan Beşiktaş'ta bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Siyah-beyazlılar böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Kartal en son 2010-11 sezonunda kupada finale kalmış ve Başakşehir'e karşı o zamanki adıyla İ.B.Belediyespor'a karşı penaltı vuruşları sonucu üstünlük sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF: ÇİFTE KUPA

Süper Lig'de lider konumda bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, hem lig hem de kupa şampiyonluğu şansına sahip. Beşiktaş adına duble olarak adlandırılan bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.