Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gümbür gümbür! Efsane sezonu yıllar sonra tekrar yaşayabilirler
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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gümbür gümbür! Efsane sezonu yıllar sonra tekrar yaşayabilirler

16.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:57
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gümbür gümbür! Efsane sezonu yıllar sonra tekrar yaşayabilirler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Siyah-beyazlılar böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalma başarısı gösterdi. Hem lig hem de kupada şampiyonluk şansına sahip olan Beşiktaş'ta bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Siyah-beyazlılar böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Kartal en son 2010-11 sezonunda kupada finale kalmış ve Başakşehir'e karşı o zamanki adıyla İ.B.Belediyespor'a karşı penaltı vuruşları sonucu üstünlük sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF: ÇİFTE KUPA

Süper Lig'de lider konumda bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, hem lig hem de kupa şampiyonluğu şansına sahip. Beşiktaş adına duble olarak adlandırılan bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.

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